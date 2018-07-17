Футбольное поле в Богородском оградили сеткой

По половине периметра школьного стадиона установлена трехметровая сетка.

В рамках подготовки к новому учебному году в начале июля по половине периметра футбольного поля, которое расположено на территории корпуса №1 школы №1797 «Богородская», была установлена трехметровая ограждающая сетка. Она огородила футбольную площадку от спортивного городка с брусьями и турниками, а также основную дорогу, ведущую к зданию школы.

По мнению подростков, которые здесь регулярно играют в футбол, занятие любимым спортом станет более комфортным и безопасным для прохожих. Не надо теперь бежать за мячом, укатившимся на другой край школьного двора, да и маленькие дети с родителями смогут гулять, не опасаясь попадания мяча.