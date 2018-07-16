Топилин призвал поднять вопрос о научной организации труда в вузах

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости . Необходимо поднять вопрос о научной организации труда в высших учебных заведениях России в рамках реализации национальной программы по производительности труда и поддержки занятости, заявил журналистам министр труда Максим Топилин

"Второе направление (национальной программы) — это то, что связано с организацией труда. Честно говоря, немного подзабыли эту тему научной организации труда. Сегодня, кстати, даже от представителей малого бизнеса прозвучало то, что у нас в вузах недостаточно серьезное внимание уделяется научной организации труда. Действительно сейчас нужно подумать над тем, чтобы в вузах эту тему немножко оживить", — сказал Топилин.