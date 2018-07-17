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Итоги учебного года подвели в колледже железнодорожного и городского транспорта
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Итоги учебного года подвели в колледже железнодорожного и городского транспорта 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В образовательном учреждении состоялся итоговый педсовет, на котором присутствовали преподаватели всех структурных подразделений.
На итоговый годовой педсовет собралось 115 преподавателей колледжа железнодорожного и городского транспорта и административных работников. Все они представляли структурные подразделения колледжа, в т.ч. подразделение, расположенное в районе Богородское по адресу: ул. Бойцовая, д. 6, к. 8Б.
Педагоги обсуждали итоги образовательной деятельности, воспитательной работы за 2017/2018 год, а так же задачи на следующий учебный год. Докладчики поделились с коллегами информацией об успехах по вопросам успеваемости и трудоустройства, реализуемым в колледже программам и проектам, об участии колледжа во внеучебной деятельности.
Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Благодарности получили преподаватели и сотрудники колледжа, которые добились наибольших успехов в своей профессиональной деятельности в прошедшем учебном году.
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