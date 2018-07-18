Ещё
Треть абитуриентов Тюменского индустриального университета — уроженцы Ямала и Югры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Треть абитуриентов Тюменского индустриального университета — уроженцы Ямала и Югры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Всего неделя осталась для подачи заявлений у абитуриентов Тюменского индустриального университета. 26 июля в 17 часов завершится приём документов на очную форму обучения.
В 2018 году опорный вуз примет 9315 человек, 3679 из них займут бюджетные места. В этом году документы в ТИУ уже подали абитуриенты из 41 региона страны. Порядка 30% поступающих — уроженцы Ямала и Югры.
Выпускница 9 класса Галина Зайцева приехала из Тарко-Сале, чтобы поступить на нефтегазовое отделение многопрофильного колледжа.
«Средний балл моего аттестата — 4,6, надеюсь, это поможет мне стать студенткой опорного вуза, — поделилась Галина. — Я выбрала Тюменский индустриальный университет не только потому, что здесь учится старшая сестра, мне просто нравится специальность, считаю её перспективной».
ИА Север-Пресс: последние новости
Принудительного трансфера в Сибирь не будет. Ямальские студенты знают, где будут работать Посторонний не пройдет. В школах предлагают установить систему распознавания лиц Студенты из ЯНАО хотят учиться продвигать свой регион
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной153
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры140
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа166
Афганистан захотел извинений от России97
В Москве введен план «Перехват»180
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение