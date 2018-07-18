Треть абитуриентов Тюменского индустриального университета — уроженцы Ямала и Югры

Всего неделя осталась для подачи заявлений у абитуриентов Тюменского индустриального университета. 26 июля в 17 часов завершится приём документов на очную форму обучения.

В 2018 году опорный вуз примет 9315 человек, 3679 из них займут бюджетные места. В этом году документы в ТИУ уже подали абитуриенты из 41 региона страны. Порядка 30% поступающих — уроженцы Ямала и Югры

Выпускница 9 класса Галина Зайцева приехала из Тарко-Сале , чтобы поступить на нефтегазовое отделение многопрофильного колледжа.

«Средний балл моего аттестата — 4,6, надеюсь, это поможет мне стать студенткой опорного вуза, — поделилась Галина. — Я выбрала Тюменский индустриальный университет не только потому, что здесь учится старшая сестра, мне просто нравится специальность, считаю её перспективной».