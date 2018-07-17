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«Яндкес» открыл новый набор в Школу разработки интерфейсов сразу в трех городах
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«Яндкес» открыл новый набор в Школу разработки интерфейсов сразу в трех городах 

RB.ru 44 минуты назад
Занятия пройдут с 29 сентября по 23 декабря и будут проходить по вечерам в офисах «Яндекса».
Компания обещает оплатить дорогу в Москву и проживание для слушателей, которые проживают далеко от мест проведения занятий.
Обучение состоит из двух этапов: курса лекций и практических занятий, а также командной работы над проектами вместе со специалистами «Яндекса».
Для поступления в ШРИ необходимо зарегистрироваться и выполнить тестовое задание. Прием заявок прекратится в период с 13 по 31 августа в зависимости от поступления достаточного количества хорошо выполненных работ.
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