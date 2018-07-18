Названы плюсы создания кассационного суда в Саратове

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой финансового, банковского и таможенного права СГЮА, Почетный работник высшего профессионального образования РФ , Заслуженный работник высшей школы РФ Елена Покачалова выразила экспертное мнение по поводу размещения в Саратове Первого кассационного суда.

«Вчера Государственная дума РФ в третьем окончательном чтении приняла законопроект о создании отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, и необходимо подчеркнуть, что данное решение было принято депутатами единогласно, что, безусловно, говорит о важности, актуальности и своевременности этого закона.

Стоит отметить и еще одно важное обстоятельство: один из таких судов — Первый кассационный суд — будет размещен именно в Саратове. Это стало возможным благодаря поправке, которую внес в законопроект Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Викторович Володин , отмечая один из ключевых факторов такого решения: в Саратове многие десятилетия действует одна из старейших и авторитетных юридических школ России — Саратовская государственная юридическая академия, которая широко известна по всей стране и за рубежом своими ведущими научными школами, высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом и талантливыми выпускниками, эффективно и плодотворно сотрудничает с судебными и правоохранительными органами

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что размещение в нашем городе окружного кассационного суда позволит трудоустроить в него более 600 профильных специалистов и 120 судей, что, в свою очередь, существенно укрепит экономические и социальные показатели Саратовской области

Уверена, что богатейший научно-исследовательский, образовательный и практический потенциал, которым сегодня обладает СГЮА, будет учтен в работе такой высокой судебной инстанции, а академия окажет полноценное и эффективное научное, консультативное, методическое и, наконец, кадровое обеспечение кассационного суда в нашем регионе, поскольку выпускники Саратовской государственной юридической академии являются признанными специалистами в области юриспруденции и высоко ценятся в правоохранительных ведомствах и органах государственной власти по всей стране», — отметила Елена Покачалова.