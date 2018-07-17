Стобалльники ринулись в КФУ, узнав о выплатах в 100 000 рублей 

Более 200 стобалльников и призеров всероссийских олимпиад подали документы в КФУ. Некоторые сразу принесли оригиналы, сообщает пресс-служба вуза.
КФУ заманил умных абитуриентов серьезными деньгами. Им обещают разовую выплату до 100 000 рублей, если они поступят в Казанский университет.
«После выхода приказа ректора о единовременной выплате «Стобалльник» в размере 100 000 для победителей всероссийской олимпиады и 80 000 — для призеров всероссийской олимпиады и стобалльников по результатам ЕГЭ, ситуация изменилась. А поданные оригиналы документов свидетельствуют о том, что абитуриент четко высказал свои намерения поступать именно в КФУ», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров.
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