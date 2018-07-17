Курганская прокуратура прикрыла продажу липовых дипломов 

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В Курганской области у каждой школы ко дню Знаний сделают пешеходные переходы

В Кургане 18 учеников написали ЕГЭ на максимальные 100 баллов

Курганец Андрей Поталицын выиграл 900 тысяч рублей на спасательный отряд для КГУ