Курганская прокуратура прикрыла продажу липовых дипломов 

Сейчас дипломы можно заказать через сайт — прокуратура хочет пресечь незаконную продажу
Прокуратура Кургана проверила сайты, где предлагают купить дипломы об образовании. Это является нарушением федерального закона «Об образовании», так как документы должны выдаваться только выпускникам учебных заведений.
Чтобы запретить работу интернет-ресурсов надзорный орган направил в суд четыре иска о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В настоящее время заявления находятся на рассмотрении.