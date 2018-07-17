На Алтае сгорела школа

Вопрос поддержки и сохранения малокомплектных школ в Алтайском крае ранее был поднят во время «Прямой линии» с президентом РФ. К Владимиру Путину обратились жители села Старая Суртайка, они пояснили, что школу, где учатся 47 человек, планируют закрыть, а учеников перевести в другое учреждение в 7 км от села. Президент Владимир Путин, отвечая на обращение жителей, заострил внимание на поддержке сельских поселений, отметив, что сохранение таких школ позволит сохранять села, и поручил региональным властям разобраться в ситуации. В крае выделили средства на ремонт школы и купили новый автобус для учеников.

"Сегодня в селе Листвянка Топчихинского района произошел пожар в здании школы. Врио губернатора Виктор Томенко поручил Минобрнауки края взять на особый контроль ситуацию со школой в Топчихинском районе и обеспечить там к началу учебного года процесс обучения местных школьников", — сказали в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, деревянная одноэтажная школа выгорела полностью — это 160 квадратных метров. На время летних каникул здание было закрыто, и во время пожара там никого не было. Причину пожара выясняют дознаватели.