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На Алтае сгорела школа
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На Алтае сгорела школа 

ТАСС 44 минуты назад
БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Малокомплектная школа, где учились четверо детей, сгорела во вторник в селе Листвянка Топчихинского района Алтайского края. Врио губернатора Виктор Томенко поручил Минобрнауки региона обеспечить процесс обучения детей к 1 сентября, сообщил в пресс-службе правительства региона.
Вопрос поддержки и сохранения малокомплектных школ в Алтайском крае ранее был поднят во время «Прямой линии» с президентом РФ. К Владимиру Путину обратились жители села Старая Суртайка, они пояснили, что школу, где учатся 47 человек, планируют закрыть, а учеников перевести в другое учреждение в 7 км от села. Президент Владимир Путин, отвечая на обращение жителей, заострил внимание на поддержке сельских поселений, отметив, что сохранение таких школ позволит сохранять села, и поручил региональным властям разобраться в ситуации. В крае выделили средства на ремонт школы и купили новый автобус для учеников.
"Сегодня в селе Листвянка Топчихинского района произошел пожар в здании школы. Врио губернатора Виктор Томенко поручил Минобрнауки края взять на особый контроль ситуацию со школой в Топчихинском районе и обеспечить там к началу учебного года процесс обучения местных школьников", — сказали в пресс-службе правительства региона.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, деревянная одноэтажная школа выгорела полностью — это 160 квадратных метров. На время летних каникул здание было закрыто, и во время пожара там никого не было. Причину пожара выясняют дознаватели.
По данным ГУ МЧС, в этом учебном году в школе села Листвянка, которая была филиалом Чаузовской основной общеобразовательной школы, должны были приступить к занятиям четверо детей. В МЧС отметили, что в 2018-2019 году обучение у детей из Листвянки будет проходить в другом приспособленном помещении села. Как сообщили в Минобрнауки края, в село выехали представители министерства.
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