Мэрия Воронежа предупредила о незаконных вступительных взносах в школах и детсадах 

О поборах необходимо сообщать по «горячим линиям». Зачисление воспитанников в муниципальные детсады продлится до конца лета, а в августе начнётся набор детей в школы не по месту прописки. Родители должны помнить, что требование о внесении каких-либо вступительных взносов при приёме детей незаконно, сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 17 июля. Управление образования и молодежной политики напоминает о работе «горячих линий», куда родители могут пожаловаться о нарушении закона: 228-31-01 — можно сообщить о фактах коррупции; 228-32-15 — можно сообщить о незаконных «вступительных взносах» при приёме в детский сад; 228-32-45 — можно сообщить о незаконных «вступительных взносах» при приёме в школу, о приобретении учебников. — Нельзя навязывать родителям добровольные пожертвования, указывая точную сумму, которую он должен внести. Здесь речь идет только о том, какие есть возможности у родителей, а самое главное, есть ли у него желание помогать образовательному учреждению. При этом при приёме в образовательное учреждение именно детский сад или школа создают условия для того, чтобы ребёнок там начал обучение, — ранее объясняли чиновники.объясняли чиновники. Екатерина Трещикова