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Куда воронежцам жаловаться на поборы в детсадах и школах?
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Куда воронежцам жаловаться на поборы в детсадах и школах? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 10 июня по 31 августа будет проводиться набор в детские сады Воронежа. Как рассказали в городском управлении образования и молодежной политики, во всех детсадах созданы условия, в том числе материально-технические, для приема детей. Именно поэтому все вступительные взносы противоречат закону и запрещены.
Воронежцы могут пожаловаться чиновникам на незаконные поборы. В ведомстве работают следующие «горячие линии»:
228-31-01 — можно сообщить о фактах коррупции;228-32-15 — можно сообщить о незаконных «вступительных взносах» при приеме в детский сад;228-32-45 — можно сообщить о незаконных «вступительных взносах» при приеме в школу, о приобретении учебников.
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