Куда воронежцам жаловаться на поборы в детсадах и школах?

С 10 июня по 31 августа будет проводиться набор в детские сады Воронежа. Как рассказали в городском управлении образования и молодежной политики, во всех детсадах созданы условия, в том числе материально-технические, для приема детей. Именно поэтому все вступительные взносы противоречат закону и запрещены.

Воронежцы могут пожаловаться чиновникам на незаконные поборы. В ведомстве работают следующие «горячие линии»:

228-31-01 — можно сообщить о фактах коррупции;228-32-15 — можно сообщить о незаконных «вступительных взносах» при приеме в детский сад;228-32-45 — можно сообщить о незаконных «вступительных взносах» при приеме в школу, о приобретении учебников.