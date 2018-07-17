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В школах Оренбургского района детей трудоустраивали с нарушением закона
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В школах Оренбургского района детей трудоустраивали с нарушением закона 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Прокуратура Оренбургского района провела проверку и выявила нарушения в трудоустройстве несовершеннолетних.
Как сообщают в ведомстве, в июне 2018 года в школах района с учащимися заключали срочные трудовые договоры, прекращающиеся по истечении срока действия.
В одном образовательном учреждении у учащихся в трудовых книжках содержатся записи об увольнении по собственному желанию. Однако по закону следовало указать, что сотрудничество прекращено в связи с истечением срока действия договора.
Кроме того, в медсправках большинства несовершеннолетних работников нет информации об их пригодности к работам и подписи главврача.
Из-за выявленных нарушений начальник управления образования Оренбургского района получил предупреждение. Его обязали устранить все несоответствия законодательству.
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