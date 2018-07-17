Русский язык будет включен в перечень родных языков народов РФ 

Изучение национальных языков закреплено в обязательной части образовательной программы.
Родители смогут выбрать, на каком языке будет обучаться школьник и какой национальный язык он будет изучать при поступлении в первый и пятый классы. Чтобы сообщить о своем решении, необходимо будет написать заявление. Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая в интервью «Учительской газете» рассказала о важности всеобщего владения единым государственным языком. «В эпоху глобальных коммуникаций вопрос языка перестает быть лишь вопросом –выбора инструмента передачи информации. Развитый и полнофункциональный язык обеспечивает государству коммуникационное единство и информационную безопасность, формируя полноценное информационное пространство в интересах страны», — отметила Маргарита Русецкая.