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Несколько человек на место. В Вологодском колледже искусств появилась новая специальность
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Несколько человек на место. В Вологодском колледже искусств появилась новая специальность 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Народному художественному творчеству будут учить студентов Вологодского областного колледжа искусств с нового учебного года. Руководителем курса станет профессор Вологодского государственного университета, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Галина Парадовская.
Студенты курса освоят фольклор и этнографию, режиссуру народных обрядов и праздников, этнотуризм, народную хореографию, фольклорный ансамбль, народный инструмент. После окончания колледжа выпускники смогут работать руководителями этнокультурных центров, фольклорных коллективов, преподавателями и методистами, организаторами традиционных праздников.
«На этом курсе мы будем обучать ребят традиционной народной культуре именно Вологодской области. Эта специальность была открыта по распоряжению заместителя Губернатора области. Ведь сохранение и восстановление народных традиций — одно из важнейших стратегических направлений социально-экономического развития Вологодской области. В целях реализации данного направления необходимо обеспечить районные учреждения культуры и образования соответствующими кадрами. Поэтому будем готовить ребят, которые смогут развивать это направление культуры в нашем регионе», — рассказала профессор ВоГУ, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Галина Парадовская.
Освоить народную культуру смогут только пять студентов. Уже сейчас количество заявок превышает число вакантных мест. Ребятам, помимо экзаменов по основным предметам, необходимо пройти творческое испытание. Показать свои способности ребята смогут 23 августа. Прием документов на курс продлится до 10 августа.
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