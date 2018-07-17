В Фучжоу проходит финал 2-го Студенческого конкурса танцев берегов Тайваньского пролива

Фучжоу, 16 июля / Синьхуа / — Финал 2-го Студенческого конкурса танцев берегов Тайваньского пролива стартовал сегодня в Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай /. Студенты более чем 30 вузов обоих берегов Тайваньского пролива примут участие в 80 танцевальных номерах конкурсной программы. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 16 июля /Синьхуа/ — Финал 2-го Студенческого конкурса танцев берегов Тайваньского пролива стартовал сегодня в Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Студенты более чем 30 вузов обоих берегов Тайваньского пролива примут участие в 80 танцевальных номерах конкурсной программы. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 16 июля /Синьхуа/ — Финал 2-го Студенческого конкурса танцев берегов Тайваньского пролива стартовал сегодня в Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Студенты более чем 30 вузов обоих берегов Тайваньского пролива примут участие в 80 танцевальных номерах конкурсной программы. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 16 июля /Синьхуа/ — Финал 2-го Студенческого конкурса танцев берегов Тайваньского пролива стартовал сегодня в Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Студенты более чем 30 вузов обоих берегов Тайваньского пролива примут участие в 80 танцевальных номерах конкурсной программы. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)