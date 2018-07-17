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В новую школу в Нижнекамске уже приняли более тысячи детей
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В новую школу в Нижнекамске уже приняли более тысячи детей 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
В Нижнекамске полным ходом идет строительство нового образовательного центра в 47 микрорайоне города. Главная особенность — слаженная работа двух учреждений — детского сада №95 и школы №36. По программе выпускники детсада смогут сразу же быть зачислены в начальную школу. Уже сейчас оба учреждения укомплектованы. В детсад зачислили 260 малышей, а в школу — 1049 учеников, а это 40 укомплектованных классов. Кстати, 25 из них — относятся к начальной школе. В новую школу должны пойти 290 первоклассников. Сейчас в образовательном центре продолжается ремонт, который должен завершиться в августе. 1 сентября детсад и школа уже должны встретить юных жителей Нижнекамска. Кстати, любопытный факт, в школе предусмотрена форма не только для учеников, но и для педагогов. По словам директора школы №36 Александры Офицеровой, на данном этапе практически весь штат учреждения укомплектован. На работу приняты 53 учителя, из которых 5 — мужчины. Кроме того, здесь все делается для того, чтобы дети даже в свободное время могли занять себя полезным делом: в коридорах будут обустроены игровые зоны, читальные, шахматные столы.
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