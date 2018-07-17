Фонтаны, стены-лего и голубятни смонтируют в красноярских школах к сентябрю

В этом году на ремонт среднеобразовательных школ выделено 411 млн рублей. В рамках этой суммы пройдут традиционные подготовительные работы и совершенно новые.

«Планируется заменить окна и двери, отремонтировать кровли, ограждения и многое другое. Также предусмотрен ремонт медицинских кабинетов, санузлов, спортивных залов, систем отопления, вентиляции, электроснабжения», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова

А в качестве новинок в школе № 34 появятся классы «360 градусов», в них детям не придётся сидеть на одном месте. Кроме того, на стенах в рекреациях установят магнитно-маркерное покрытие, сбудется мечта школьников писать на стенах. Во дворе школы № 45 уложены десятки сенсорных дорожек и даже голубятня. В этом же году будут оборудованы скалодром, дорожки для керлинга, гигантская лего-стена, а также фонтан, аэрохоккей и сенсорные лавочки. Все работы должны завершиться в течение месяца. Приёмка школ пройдёт с 6 по 16 августа.