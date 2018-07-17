ПГНИУ получит почти 8 млн рублей на молодежные проекты

ПГНИУ получит 7,75 млн рублей на реализацию молодёжных проектов. Учебное заведение стало победителем всероссийского конкурса среди вузов, который провело Федеральное агентство по делам молодежи.

Всего грантовую поддержку получат семь проектов ПГНИУ (все, которые были заявлены на конкурс). Это студенческие инициативы, направленные на развитие в студенческой среде науки, инноваций, спорта, творчества и работу педагогических отрядов.

«Наибольшее финансирование — 3 млн рублей — получит спортивный клуб «Универ» на участие команд ПГНИУ в турнирах АСБ и НСФЛ. Ещё почти 1,5 млн рублей предназначены Соликамскому филиалу ПГНИУ на организацию работы волонтеров с детьми на досуговых площадках по месту жительства в летний период», — пояснили в учебном заведении.

На выделенные средства (650 тысяч рублей) инновационный центр «МОЗГОВО» откроет «Стартап-коллайдер». В рамках него проведут цикл мероприятий для развития инновационного предпринимательства среди студентов. Также предусмотрен образовательный курс для резидентов, конкурс проектов и выездной интенсивный курс для студенческих стартапов — «Startup Camp».

Также на средства гранта ПГНИУ проведёт шестой всероссийский фестиваль в области хореографического искусства «Dance семестр». На это направят 1,2 млн рублей.