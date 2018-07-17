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АлтГТУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT
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АлтГТУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Superjob представил рейтинг вузов России на 2018 год по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2012 — 2017 годах. Рейтинг 2018 года возглавляет Московский физико-технический институт (государственный университет). АлтГТУ им. И. И. Ползунова — единственный региональный вуз в этом рейтинге (https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/it/).
Алтайский технический университет оказался на одной позиции с Национальным исследовательским Томским государственным университетом, Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского, Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева. Работодатели готовы платить выпускникам этих вузов в среднем от 75 тысяч рублей. Причем, только 67% выпускников АлтГТУ по этим специальностям остаются работать в крае, остальные находят работу в других регионах России.
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