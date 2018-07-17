В Островском районе 14 школ и садов не расплатились за коммунальные ресурсы

Костромской области 14 школ и детских садов не выполнили условия муниципальных контрактов. Они не полностью рассчитались за поставленные коммунальные ресурсы, сообщает областная прокуратура Проверка в Островском районе показала, учреждения накопили перед поставщиками долг в размере более 2 миллионов 100 тысяч рублей. Прокурор, защищая интересы хозяйствующих субъектов, внес заведующему отдела образования администрации Островского района представление и потребовал погасить долги. К дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц. Долги погашены.