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В Островском районе 14 школ и садов не расплатились за коммунальные ресурсы
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В Островском районе 14 школ и садов не расплатились за коммунальные ресурсы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области 14 школ и детских садов не выполнили условия муниципальных контрактов. Они не полностью рассчитались за поставленные коммунальные ресурсы, сообщает областная прокуратура.
Проверка в Островском районе показала, учреждения накопили перед поставщиками долг в размере более 2 миллионов 100 тысяч рублей.
Прокурор, защищая интересы хозяйствующих субъектов, внес заведующему отдела образования администрации Островского района представление и потребовал погасить долги.
К дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц. Долги погашены.
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