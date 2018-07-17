В Ульяновской области стартовал сезон школьных ярмарок

Первая в этом году школьная ярмарка состоялась в минувшую субботу, 14 июля, на базе школы №1 Кузоватовского района. Вниманию посетителей был представлен широкий выбор специализированной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Участие в мероприятии также приняли специалисты в области образования, культуры и спорта. На текущей неделе аналогичная торговля развернется в Базарносызганском и Новоспасском районах.

Наталья Семенова. — Мероприятие стало эффективной площадкой в рамках подготовки к новому учебному году. Мы проверяем уровень готовности школ, детских садов к приему детей в сентябре, а также состояние обеспеченности школьной формой и учебниками. Уже определены места проведения школьных ярмарок совместно с муниципальными образованиями, — поделилась Министр образования и науки Ульяновской области

В областном центре сезон школьных ярмарок начнется чуть позже — в августе.