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В Ульяновской области стартовал сезон школьных ярмарок
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В Ульяновской области стартовал сезон школьных ярмарок 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Первая в этом году школьная ярмарка состоялась в минувшую субботу, 14 июля, на базе школы №1 Кузоватовского района. Вниманию посетителей был представлен широкий выбор специализированной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Участие в мероприятии также приняли специалисты в области образования, культуры и спорта. На текущей неделе аналогичная торговля развернется в Базарносызганском и Новоспасском районах.
— Мероприятие стало эффективной площадкой в рамках подготовки к новому учебному году. Мы проверяем уровень готовности школ, детских садов к приему детей в сентябре, а также состояние обеспеченности школьной формой и учебниками. Уже определены места проведения школьных ярмарок совместно с муниципальными образованиями, — поделилась Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.
В областном центре сезон школьных ярмарок начнется чуть позже — в августе.
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