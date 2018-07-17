Для памятника «Служение Отечеству» в Частоозерье учёные КГУ описали 1620 островов

Изучать географию страны по виртуальной карте теперь могут студенты и школьники

Для скульптурной композиции «Служение Отечеству» географы и экологи Курганского госуниверситета описали 1620 островов России и отметили их координаты. На отлитой карте страны они не изображены, но по QR-коду можно перейти на сайт, где есть полное описание границ России и включённых в них островов. Описанием занимались преподаватели кафедры географии и природопользования КГУ, сообщает пресс-служба вуза: завкафедрой географии и природопользования, доктор педагогических наук Наталья Несговорова, кандидат педагогических наук Василий Савельев, кандидат педагогических наук Татьяна Федорова и кандидат географических наук Лариса Менщикова.

— В школьном и вузовском курсе по географии России нет большого раздела — острова. Эта часть нашего государства освоена, но не полностью и практически не изучается, ни студентами, ни школьниками, — рассказывает заведующая кафедрой географии и природопользования факультета естественных наук КГУ Наталья Несговорова.

В результате только в приграничной зоне России ученые описали более 800 островов. Кроме того, были описаны внутренние острова Онежского озера, Байкала, реки Амур и других. Теперь изучать их планируют вместе со студентами.