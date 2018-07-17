Платим из-за страха. Поборы в школах и детских садах набирают новые обороты

Тема благотворительной родительской платы «кто-то предпочитает это называть поборами) в школах и детских садах становится особенно актуальной в конце и начале учебного года. Определяются суммы на ремонт, канцелярию, мебель, игрушки и прочее. В результате получается внушительная сумма за, казалось бы, бесплатное образование. Корреспондент »АиФ-Красноярск» разбирался, как действовать, если в образовательных учреждениях просят скинуться «на благо детей».

Дешевле диплом получить

«В этом году наш ребёнок идёт в первый класс, — рассказывает Сергей Кузнецов . — Но в мае нам сказали, что надо сдать деньги на ремонт группы в детском саду. На логичное в этом случае: «Мы же выпускаемся, почему с нас-то просите?» — ответили, что так всегда было, и обычно никто вопросов лишних не задавал. Потом попросили денег на обустройство раздевалок в Доме творчества, куда ходит ребёнок на танцы (и это притом что, занимаясь официально на бюджете, мы там и так делаем ежемесячный добровольный взнос в 2 тыс. рублей).

Последней каплей стало, когда будущая учительница сына написала в группе в соцсетях, что надо сдать деньги на ремонт класса и покупку нового шкафа. Иной раз мне кажется, что на те деньги, которые мы «добровольно» сдаём, можно было бы выучить ребёнка на платном отделении где-нибудь в вузе».

Похожая ситуация у многих родителей. Большинство такие поборы возмущают, но высказывают это они в основном в личных беседах. Публично объявить всему классу или детскому саду, что, мол, имею право не сдавать, решаются единицы.

«На собрании первоклашек нам озвучили, что необходимо сделать благо­творительный взнос в фонд школы — 5 тыс. рублей, — делится Ирина. — Всех эта сумма ошарашила, но никто сразу возмущаться не стал. Школу называть не буду, скажу, что расположена она в Свердловском районе Красноярска ».

Ломать систему

Но на деле очень часто выходит по-другому. Те же рабочие тетради, вообще-то, головная боль учителей. С их наличием им проще вести уроки. Поэтому они и просят детей писать в них карандашом, чтобы они могли послужить тем, чьи родители их не купят. А вот детям, которые всё-таки остались без них, учебный процесс даётся тяжелее. Это знают все мамы, у кого ребёнок закончил первый класс.

Психолог Инна Драчёва рассказала случай из своей практики. К ней обратилась семья, в которой ребёнок страдал неврозами из-за того, что ему пришлось перейти в другой класс. А всё потому, что мама отказывалась платить взносы. И даже не потому, что была такая принципиальная, — обычная сложная финансовая ситуация. Но навстречу ей ни родительский комитет, ни руководство школы не пошли.

«Я сама возглавляла родительские комитеты у трёх своих детей, — рассказывает Драчёва. — И да, мы принимали решение, что на то или иное нужно сдавать деньги. У нас образование по закону бесплатное, но государство не даёт его бесплатно получить. Поэтому какие-то вещи, покупаемые за родительские деньги, облегчают учебный процесс, делают его эффективнее. Но я всегда узнавала, на что выделяются деньги из бюджета и куда они идут. Ходила к директору: смотрела сметы, консультировалась с депутатами и управлением образования. Но всему есть предел и степень «борзоты». Поэтому, когда требуют большие суммы необоснованно, обсудите это спокойно с родителями, потом с руководством школы. Скорее всего, вам пойдут навстречу. Никто не хочет, чтобы ситуация вышла за стены учреждения. Но если вы с первого класса из-за страха согласитесь за всё платить, потом ситуацию будет переломить трудно, аппетиты шантажиста со временем растут. Готовы ломать систему — ломайте! Но я советую: вникайте, договаривайтесь, не будьте агрессивными».

Сор оставляют в избе

В прокуратуру края за прошлый и начало этого года поступило всего 22 обращения по вопросу понуждения к оказанию благотворительной помощи на развитие дошкольных, общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования. При этом принять меры получилось только в трёх случаях. А всё из-за того, что другие родители отрицали, что их просили платить. Сор у нас из избы выносить не любят.

Правда, и виноватых зачастую, кажется, ищут не там. Например, в конце прошлого года в школе № 115 прокурор установил, что учительница требовала сдать деньги на ремонт. Была доказательная база: женщина разместила пост об этом «ВКонтакте». С учительницей директор расторгла трудовой договор. Но, думается, что всё-таки это была не её личная инициатива. Просто таковы порядки в наших школах. Учителей и воспитателей тоже вынуждают просить деньги у родителей.

И в прокуратуре , и в министерстве образования утверждают: благотворительные взносы родителей в общеобразовательных учреждениях законны. Но подчёркивают: они исключительно добровольны. Даже сдавать деньги на те же рабочие тетради, которые стоят 2-3 тыс., необязательно. А это значит, что если на мам и пап давят или попросту шантажируют, то это незаконно. В таких случаях нужно обращаться в прокуратуру, министерство образования (у них есть телефон горячей линии), органы местного самоуправления.

Позиция многодетной мамы

«Мои дети учились в посёлке Манского района. Поборы были постоянными. А если родители не могли сдать деньги по причине финансового положения, к их детям учителя относились иначе. На уроках ребятишкам постоянно напоминали, что родители не сдали деньги, — делится мать одиннадцати детей Наталья Арбузина. — Кроме этого, в учреждениях вывешивали списки «должников». Как-то листок с перечнем фамилий вывесили на здании местного магазина. После этого у нас были разговоры с учителями, директором, но они не приносили результата. Родительский комитет вставал на сторону руководства школы. Тогда я обратилась в прокуратуру, и после их проверки поборы закончились. Я считаю, если родители сообща, вместе перестанут сдавать деньги, то государство станет больше выделять средств или найдут того, кто ворует деньги, предназначенные для покупки школьного инвентаря и т. д. Но чем больше ты даёшь, тем больше будут просить.

Сейчас у меня уже внуки, они ходят в детский сад. И мои дети рассказывают, что тоже бесконечно сдают на что-то деньги: игрушки, раскраски, ремонт, новые шторы…

Я не против того, чтобы сдавать деньги на экскурсии, театры, подарки к праздникам, конфеты на чаепитие — на всё то, что не касается услуг бесплатного образования. Но и это должно быть по желанию».