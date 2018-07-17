В Алтайском селе сгорела малокомплектная школа 

Малокомплектная школа сгорела в селе Листвянка Топчихинского района Алтайского края.
Как сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар в деревянном одноэтажном здании на ул. Центральной произошел в 11:22 часа 17 июля. Его площадь составила 160 кв. метров, предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности монтажа и эксплуатации электрооборудования.
В 13:00 часов пожар удалось ликвидировать, сейчас ведется проливка и разбор конструкций. На месте происшествия от МЧС работают 11 человек и 4 единицы техники.
Школа располагалась в приспособленном здании, в 2017-2018 году в ней обучалось всего 4 человека. Врио губернатора Виктор Томенко поручил врио министра образования и науки Алтайского края Александру Жидких взять ситуацию под личный контроль и организовать обучение детей в другом помещении.