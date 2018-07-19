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Школы Алтайского края получат лазерный тир, учебные гранаты и носилки МЧС
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Школы Алтайского края получат лазерный тир, учебные гранаты и носилки МЧС 

АиФ — Алтай 38 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Школьники 69 крупных школ Алтайского края уже в 2018 году смогут обучаться оказанию первой доврачебной помощи на новом оборудовании. На обновление кабинетов ОБЖ из краевого бюджета выделили 21 миллион рублей.
Один такой комплект стоит около 300 тысяч и включает в себя тренажер для приёмов сердечно-легочной и мозговой реанимации, набор муляжей ранений и поражений, сумку санинструктора, носилки МЧС, комплект костюмов химзащиты, макеты учебно-тренировочных гранат, электронный лазерный тир и многое другое.
Такой набор рассчитан не только на то, чтобы обучить детей оказанию первой помощи. Предполагается, что с его помощью школьникам легче будет сдавать нормы ГТО и проходить военные сборы в 10 классе. Оборудование поступит в каждый муниципалитет.
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