Школы Алтайского края получат лазерный тир, учебные гранаты и носилки МЧС

Школьники 69 крупных школ Алтайского края уже в 2018 году смогут обучаться оказанию первой доврачебной помощи на новом оборудовании. На обновление кабинетов ОБЖ из краевого бюджета выделили 21 миллион рублей.

Один такой комплект стоит около 300 тысяч и включает в себя тренажер для приёмов сердечно-легочной и мозговой реанимации, набор муляжей ранений и поражений, сумку санинструктора, носилки МЧС , комплект костюмов химзащиты, макеты учебно-тренировочных гранат, электронный лазерный тир и многое другое.

Такой набор рассчитан не только на то, чтобы обучить детей оказанию первой помощи. Предполагается, что с его помощью школьникам легче будет сдавать нормы ГТО и проходить военные сборы в 10 классе. Оборудование поступит в каждый муниципалитет.