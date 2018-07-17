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На ремонт алтайской школы, о которой сообщили Путину, выделят 3 млн рублей
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На ремонт алтайской школы, о которой сообщили Путину, выделят 3 млн рублей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Более 3 млн рублей выделят из бюджета Алтайского края на ремонт школы в с. Старая Суртайка Красногорского района.
О проблемах школы стало известно в ходе прямой линии с президентом. Местные жители рассказали, что районные власти хотели закрыть малокомплектную школу из-за нехватки учителей и больших расходов на ремонт.
Как сообщил «Нашим Новостям» Евгений Кайгородов, врио замминистра, начальника отдела ресурсного обеспечения Минобрнауки Алтайского края, спустя месяц после обращения к президенту для школы нашли учителей, начался ремонт здания. Будет частично заменена кровля, восстановлено крыльцо, частично заменены окна, в классах проведут косметический ремонт. В ближайшее время из бюджета выделят 3 млн 118 тысяч рублей.
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