На ремонт алтайской школы, о которой сообщили Путину, выделят 3 млн рублей

Более 3 млн рублей выделят из бюджета Алтайского края на ремонт школы в с. Старая Суртайка Красногорского района. О проблемах школы стало известно в ходе прямой линии с президентом. Местные жители рассказали, что районные власти хотели закрыть малокомплектную школу из-за нехватки учителей и больших расходов на ремонт. Как сообщил «Нашим Новостям» Евгений Кайгородов , врио замминистра, начальника отдела ресурсного обеспечения Минобрнауки Алтайского края, спустя месяц после обращения к президенту для школы нашли учителей, начался ремонт здания. Будет частично заменена кровля, восстановлено крыльцо, частично заменены окна, в классах проведут косметический ремонт. В ближайшее время из бюджета выделят 3 млн 118 тысяч рублей.