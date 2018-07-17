Шесть алтайских выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам

Всего же в регионе было 86 стобалльных работ.

По данным Минобрнауки Алтайского края, результаты ЕГЭ в 2018 году лучше, чем годом ранее. В 2017 году 100 баллов по двум предметам удалось набрать лишь трем выпускникам. В этом году особенно отличились Анастасия Лощенина из Бийска (русский язык, история), Данил Сивцов из Барнаула (информатика и ИКТ, математика), Олег Смирнов из Барнаула (информатика и ИКТ, русский язык), Алексей Толстобров из Рубцовска (русский язык, математика), Александра Ферапонтова из Рубцовска (русский язык, история) и Полина Гущина из Бийска (русский язык, литература).

Также вырос средний балл по 12 предметам, а вот число не сдавших экзамен осталось на уровне прошлого года. В сентябре у «двоечников» появится еще один шанс получить аттестат.

Выбор предметов в 2018 году не изменился, самыми популярными снова оказались профильная математика, обществознание, физика, история, биология, химия, информатика и ИКТ, литература, английский язык.