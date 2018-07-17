УрФУ впервые вошёл в Шанхайский рейтинг лучших вузов мира

Уральский федеральный университет впервые попал в рейтинг Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018, который составляется по каждой специализации. УрФУ попал в список 200 лучших вузов мира, где обучают металлургов.

УрФУ вошёл в группу 151–200, замыкающую рейтинг, но и это в вузе считают большим достижением. Успех связывают с участием университета в проекте 5–100, который как раз таки и направлен на вхождение в мировую академическую элиту.

ВСМПО-АВИСМА, — Это впечатляющий результат, — прокомментировал вхождение вуза в рейтинг ректор УрФУ Виктор Кокшаров . — Вуз сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными международными предприятиями в области металлургии — ТМК, РМК, УГМК Boeing , LG и многими другими. Научные исследования УрФУ в этой области хорошо известны в мире.

Виктор Кошкаров также отметил, что работа в этом направлении продолжается и в следующем году у вуза есть все шансы продвинуться выше в предметном рейтинге по металлургии.

Помимо екатеринбургского вуза в топ-200 попали ещё три университета. В той же группе, что и УрФУ, но чуть выше, находится МГУ , в группе 76–100 — национальный исследовательский технологический университет МИСиС и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. В пятёрке лидеров этого рейтинга — три вуза из Китая , один из Южной Кореи и один из Японии

Также в июне УрФУ попал в рейтинг 100 лучших российских вузов, составленный по версии журнала Forbes , и рейтинг лучших университетов всего мира.

Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.