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УрФУ впервые вошёл в Шанхайский рейтинг лучших вузов мира
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УрФУ впервые вошёл в Шанхайский рейтинг лучших вузов мира 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
Уральский федеральный университет впервые попал в рейтинг Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018, который составляется по каждой специализации. УрФУ попал в список 200 лучших вузов мира, где обучают металлургов.
УрФУ вошёл в группу 151–200, замыкающую рейтинг, но и это в вузе считают большим достижением. Успех связывают с участием университета в проекте 5–100, который как раз таки и направлен на вхождение в мировую академическую элиту.
— Это впечатляющий результат, — прокомментировал вхождение вуза в рейтинг ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Вуз сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными международными предприятиями в области металлургии — ТМК, РМК, УГМК, ВСМПО-АВИСМА, Boeing, LG и многими другими. Научные исследования УрФУ в этой области хорошо известны в мире.
Виктор Кошкаров также отметил, что работа в этом направлении продолжается и в следующем году у вуза есть все шансы продвинуться выше в предметном рейтинге по металлургии.
Помимо екатеринбургского вуза в топ-200 попали ещё три университета. В той же группе, что и УрФУ, но чуть выше, находится МГУ, в группе 76–100 — национальный исследовательский технологический университет МИСиС и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. В пятёрке лидеров этого рейтинга — три вуза из Китая, один из Южной Кореи и один из Японии.
Также в июне УрФУ попал в рейтинг 100 лучших российских вузов, составленный по версии журнала Forbes, и рейтинг лучших университетов всего мира.
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