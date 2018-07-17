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Шесть вузов России вошли в первую сотню Шанхайского предметного рейтинга
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Шесть вузов России вошли в первую сотню Шанхайского предметного рейтинга 

BFM.RU 15 минут назад
Шесть российских вузов вошли в сотню лучших университетов мира по версии Шанхайского предметного рейтинга (ARWU). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе «Проекта 5-100», задачей которого является повышение конкурентоспособности системы высшего образования в мире, передает ТАСС.
По информации пресс-службы, в сотню лидеров попали три участника «Проекта 5-100» — ВШЭ, МИСиС и НГУ, последний вошел впервые. Высшая школа экономики и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», которые в 2017 году уже входили в топ-100 по одной предметной области, в 2018 году представлены в топ-100 двух предметных областей. ВШЭ сохранила свои позиции в топ-100 по такому направлению, как «Социология» (группа 51-75), и вошла в топ-100 по математике (группа 76-100). МИСиС удержался в сотне лучших университетов мира по направлению «Металлургия» (группа 76-100), а также вместе с НГУ вошел в топ-100 предметного рейтинга «Горные науки и горное дело», расположившись в группе 76-100.
Российскую высшую школу в топ-100, помимо вузов «Проекта 5-100», представляют еще три университета. СПбГУ вошел в топ-100 предметного рейтинга «Автоматизация и управление» (32-я позиция), МГУ присутствует в предметном рейтинге по физике (44-е место) и математике (группа 51-75), БелГУ входит в предметный рейтинг «Металлургия» (группа 76-100). В целом Россию в рейтинге представляют 17 университетов, 11 из которых являются участниками «Проекта 5-100», говорится в сообщении пресс-службы.
Всего в 2018 году в предметном рейтинге ARWU ранжировались более чем 4000 вузов по 54 предметам в пяти областях знания, среди которых естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, социальные науки и медицинские науки.
Участниками проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100») является 21 университет, отобранный по результатам двух конкурсов (2013 и 2015 годов) на предоставление государственной поддержки ведущим университетам России.
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