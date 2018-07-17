Пока не поздно: как выбрать вуз, чтобы не разочароваться в образовании (и в себе!)

Редактор международного рейтинга вузов Round University Ranking Олега Соловьев рассказывает, сколько студентов разочаровывается в своей учебе из-за неправильного подхода к выбору университета и что с этим делать.

Вступительная кампания в России подходит к концу. Большинство абитуриентов уже определились с выбором университета на ближайшие 4 (бакалавры) или 2 года (магистратура). Одновременно с этим сотни тысяч человек из более чем 1000 вузов и филиалов завершили образование и теперь находятся в поисках работы.

Университеты редко рассказывают о повторяющейся год из года проблеме. За небольшим исключением (по нашим подсчетам не более 10% университетов) работодатели не довольны качеством знаний выпускников, их приходится переучивать.

Среди нанимателей распространен тезис о том, что «корочка» никому не нужна.

И, действительно, зачем им выпускник, пусть и с красным дипломом, который не может подсчитать числа в Excel столбиком?

Любопытно, что при этом руководство вузов рапортует об успехах, активном росте позиций в рейтингах, активном взаимодействии с работодателями, а студенты по-прежнему стремятся в вузы, из которых они выходят неприспособленными к жизни…

Складывается впечатление, что обе стороны (вузы, студенты и работодатели) живут в параллельных реальностях. Абитуриенты видят золотые горы и всемирную славу по окончании вуза. Работодателей бросает в ужас при слове выпускник. Университеты говорят, что их выпускники настолько востребованы, что треклятые Google Apple (нужное подчеркнуть) только и грезят, как бы заманить их к себе в офис. А что и в итоге? Налицо фундаментальное непонимание между работодателем и университетом.

Отсюда возникает вопрос: а как же выбрать университет так, чтобы не разочароваться?

Во-первых, нужно отметить, что нет универсальных рецептов. Тысячи экспертов ежегодно дают советы: по баллу ЕГЭ, по перспективам трудоустройства, на основе позиции в национальных и глобальных рейтингах и т.д. Но насколько все эти «заумные» советы востребованы абитуриентом и их родителями, что называется, на местах?

Можно выделить 2 условные категории абитуриентов:

• Первые выбирают вуз на основе критериев комфорта.

• Вторые ставят во главу угла ценностные ориентиры, выходящие за бытовые рамки: карьера, престиж, знание.

С первой категорий все относительно просто: меньше балл ЕГЭ, ближе к дому/друзьям/семье и т.д. Для этой категории, по большому счету, все равно, где учиться и как.

Высшее образование воспринимается просто как обязательная рутина, как школа в продолжение школы.

Вторая группа — это абитуриенты, нацеленные на наиболее престижные вузы России и/или мира. Это амбициозные люди, для которых имя учебного заведения и карьерные перспективы (не важно, мнимые или реальные) — первостепенны. Мещанские ценности комфорта — второстепенны.

Разочароваться в выбранном вузе/факультете/специальности в большей мере может 2-я категория, т.к. 1-я ничего особенного и не ждет.

Итак, первый шаг при выборе вуза — определиться с целью.

Для чего я намерен получить высшее образование? От этого будет зависеть дальнейший алгоритм действия.

Чтобы найти престижную работу?В случае с Россией практически никакой связи между образованием и карьерой/бизнесом нет. Это надо четко понимать с самого начала и не строить иллюзий из серии: «Если я закончу МГУ , меня сразу возьмут на.. (далее каждый рисует желаемого работодателя и/или сумму заработка)».

Все будет зависеть исключительно от личных действий, пробивных качеств. Но почти никогда от образования. Хотя, безусловно, окружение может влиять. То есть, в среднем, поскольку в вузы первой двадцатки или десятки идут наиболее пробивные абитуриенты, у них и больше амбиций при построении карьеры. А позитивный пример, как известно, заразителен.

Однако же, как не растеряться в безбрежном море возможностей, предлагаемых вузами? В мире насчитывается порядка 26 тыс. университетов, в России свыше 1000 вузов и их филиалов.

И вот тут-то на помощь приходят так-называемые рейтинги университетов: глобальные (международные) и национальные (страновые).

В России наиболее известны два рейтинга ведущих университетов страны:

• Национальный рейтинг университетов Интерфакс

• Рейтинг вузов России Эксперт РА.

C российскими рейтингами все относительно просто. Они оценивают вузы максимально комплексно, на основе более чем 40 отдельных индикаторов: от площади библиотек до цитируемости преподавателей и среднего финансирования в расчете на одного студента.

Если вы нацелены на получение образования за рубежом, то к вашим услугам 20 международных рейтингов, оценивающих вузы по всему миру.

Казалось бы, хорошо. С другой стороны, в таком многообразии рейтингов можно и потеряться. Ниже вы найдете краткую информацию о том, на какие глобальные рейтинги стоит ориентироваться и как их «читать».

Наиболее авторитетные рейтинги

Из наиболее авторитетных рейтингов можно выделить следующие:

• RUR —RoundUniversityRanking;

• ARWU — Academic Ranking of World Universities;

• US News & World Report Global University Ranking;

• QS —QuacquarelliSymonds.

Открываете список любого из этих рейтингов и смотрите, какие вузы занимают какие позиции. Общие рейтинги (то есть такие, где оцениваются университеты в целом, без деления на уровни подготовки, программы) подходят для первого взгляда — кто есть кто в высшем образовании. Они помогут понять, какие вообще есть вузы в разных странах мира, как они соотносятся между собой. Также общие рейтинги помогут выбрать вузы из уже имеющегося списка.

Выбор вуза по направлению подготовки

Если вы определились, по крайней мере, с направлением подготовки, то вам следует обратиться к предметным рейтингам. Эти рейтинги оценивают вуз не вообще, а по отдельным дисциплинам. Для этих целей подойдут Предметные рейтинги RUR, которые представлены 6 укрупненными предметными областями (гуманитарные науки, естественные, технические и другие).

Рейтинги широких областей подходят, если вы знаете, что у ребенка есть склонность к гуманитарным или естественным наукам, но пока не можете определиться более конкретно: то ли это история, то ли математика.

В отличие от других рейтингов, здесь вы сможете выбрать отдельные рейтинги не просто по социальным дисциплинам, но и отдельно по качеству преподавания и исследованиям в рамках той или иной дисциплины. Таким образом, рейтинги RUR подойдут как для оценки вузов на предмет поступления на программы уровня бакалавриата (отдельные рейтинги по преподаванию), так и для программ уровня магистратуры/PhD.

Как использовать:

• Заходим на страницу предметных рейтингов. По умолчанию будет выбрана область «Humanities» (гуманитарные науки);

• Выбираем предметную область (Sortby: Subject);

• Выбираем тип рейтинга, будь то преподавание, исследования и т.д. (Sortby: Ranking);

• При необходимости выбираем вузы по отдельным странам (Sortby: Country);

• Переходим на профили заинтересовавших вузов, где можно узнать: по каким именно индикаторам силен вуз, прочитать его краткое описание, увидеть на карте мира, перейти на веб-сайт вуза и т.д.

В конечном итоге, самый разумный вариант — выбирать то, к чему душа лежит. Выбирать псевдопрестижные специальности не имеет смысла. Лучше 4 года изучать искусство, условно, Древней Греции , чем в горле стоящий административный кодекс. Следовать зову сердца, как бы ни банально или наивно это не звучало. Все равно на протяжении жизни вы смените десятки видов активностей, и становиться инженером по холодильным установкам на ближайшие 30 лет точно нет никакого резона.

Фото: Shutterstock.com, visualrian.ru