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В Москве в Школе акварели Сергея Андрияки открывается выставка книжных иллюстраций Бориса Дехтерева
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В Москве в Школе акварели Сергея Андрияки открывается выставка книжных иллюстраций Бориса Дехтерева 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Борис Александрович иллюстрировал как детские, так и взрослые книги, однако самые лучшие его работы созданы именно для детей. В своих иллюстрациях он сохранял верность классическим традициям. Его иллюстрации завораживали сюжетом. Он четко передавал черты персонажа и легко улавливал сюжет произведения. Борис Александрович, в своих работах, очень большое внимание уделял мелочам и всегда детально изображал обстановку. Фото: пресс-службы МВК Дехтерев умело сочетал творческую деятельность с преподавательской. Своими знаниями Борис Александрович делился со студентами факультета графики Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. В дальнейшем обучение на данном факультете назвали «Школой Дехтерева». Именно его ученики определили развитие книжной иллюстрации на десятилетия вперед. Борис Александрович оставил после себя значительное количество графических работ, выполненных в различных техниках: акварель, гуашь, карандаш, темпера, уголь. Графические работы и плакаты находятся в фондах Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, Музейного комплекса им. И. Я. Словцова и в частных российских коллекциях. О Школе акварели Сергея Андрияки: Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом была создана по решению Правительства Москвы в 1999 году. Фото: пресс-службы МВК Основная задача Школы акварели Сергея Андрияки — дать основы профессионального художественного образования. Для реализации этой задачи художественным руководителем Школы, Народным художником России Сергеем Николаевичем Андриякой была разработана авторская методика, позволяющая научить основам классической акварели любого желающего. О деловом интернет-портале «White Square Journal» White Square Journal — это деловой интернет-журнал о политике и бизнесе в России и мире. В центре внимания — политические события, известные люди, успешные компании.
По материалам пресс-службы МВК Школы акварели
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