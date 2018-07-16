Каждый шестой новобранец весны-2018 — выпускник вуза

128 тысяч парней, которых за три с половиной месяца нужно было поставить в строй, уже обживаются в казармах и матросских кубриках. Загонять их туда насильно в общем-то не пришлось. Несмотря на все издержки призывной службы, ребят, готовых испытать себя на настоящей мужской работе, в России по-прежнему хватает. Хотя в апреле — июле очередей у комиссариатов не наблюдалось, зато и массовых полицейских облав на призывников не было.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, каждый шестой новобранец отправился в этом году служить с дипломом о высшем образовании. Уже несколько лет таким солдатам предоставляют выбор: «трубить» срочником год или на 24 месяца стать контрактником.

Разбрасываться выпускниками вузов генералы не привыкли, поэтому подавляющее большинство вчерашних студентов распределили в учебные центры минобороны . Там готовят младший персонал для обслуживания и эксплуатации наиболее сложного и высокотехнологичного вооружения и техники. Освоить их обладателям высшего образования, конечно, будет легче, чем мальчишкам со средней школой.

Ну, а 330 самых талантливых новобранцев из числа бывших студентов на добровольной основе направили в научные роты. В нынешнем году количество таких специализированных подразделений в Вооруженных силах увеличилось с 12 до 16. Четыре новых научных роты сформировали в строящемся в Анапе военном инновационном технополисе «Эра».

А еще в армии впервые сформировали две научно-производственные роты. Туда попали 70 призывников с техническим образованием и опытом работы на предприятиях ОПК. Теперь оборонные заводы на целый год станут для этих солдат основным местом службы.

Генштабе обратили внимание на такую особенность весеннего призыва в армию. Стремление любыми способами избежать казармы наконец-то перестало быть идеей фикс тысяч молодых россиян. По словам Бурдинского, для того, чтобы вовремя отслужить и затем спокойно делать карьеру, многие студенты даже берут академотпуск.

А после того, как законодатели официально разрешили больным призывникам после выздоровления повторно проходить медкомиссию в военкомате, строй начал пополняться и такими новобранцами. Например, нынешней весной-летом их число достигло 130 человек.

Всех призывников перед отправкой в воинские части переодели в новую повседневную форму. Напомним, что у военнослужащих ВМФ она черного цвета, в ВКС и десанте — синего, а в остальных видах и родах войск — защитного. Кроме того, каждый новобранец получил именную банковскую кредитку, персональную электронную карту и несессер.