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Китайская компания Power China построит три школы на юге Таджикистана
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Китайская компания Power China построит три школы на юге Таджикистана 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Душанбе, 16 июля /Синьхуа/ — Министерство образования и науки Таджикистана и китайская компания Power China подписали соглашение о строительстве в ближайшее время трех современных школ в Таджикистане.
Строительство школ китайскими компаниями является частью их социальной ответственности в ходе реализации экономических проектов. В июне в Дангаринском районе в эксплуатацию была сдана построенная китайской ТВЕА школа на 1280 учащихся.
В прошлом году Китай выдвинул идею строительства в Таджикистане Международного университета на 40 тыс. студентов. —0—
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