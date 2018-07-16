Китайская компания Power China построит три школы на юге Таджикистана

Душанбе, 16 июля / Синьхуа / — Министерство образования и науки Таджикистана и китайская компания Power China подписали соглашение о строительстве в ближайшее время трех современных школ в Таджикистане.

Строительство школ китайскими компаниями является частью их социальной ответственности в ходе реализации экономических проектов. В июне в Дангаринском районе в эксплуатацию была сдана построенная китайской ТВЕА школа на 1280 учащихся.