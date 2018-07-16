Школа и БНК откроются в ЮВАО в 2018 году

Школу в Некрасовке и блок начальных классов в Кузьминках планируется открыть до конца текущего года.

Оба образовательных учреждения возводят за счет средств городского бюджета. В Некрасовке учебное заведение появится в 7-м квартале. Эту школу планируется сдать к началу учебного года. Блок начальных классов в Кузьминках возводят по адресу: улица Окская, дом 16, корпус 3.

Всего в столице до конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 15 школ и блоков начальных классов.