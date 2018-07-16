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Школа и БНК откроются в ЮВАО в 2018 году
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Школа и БНК откроются в ЮВАО в 2018 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Школу в Некрасовке и блок начальных классов в Кузьминках планируется открыть до конца текущего года.
Оба образовательных учреждения возводят за счет средств городского бюджета. В Некрасовке учебное заведение появится в 7-м квартале. Эту школу планируется сдать к началу учебного года. Блок начальных классов в Кузьминках возводят по адресу: улица Окская, дом 16, корпус 3.
Всего в столице до конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 15 школ и блоков начальных классов.
— Они смогут принять 10 175 учеников: 11 школ рассчитано на 8 925 мест и четыре блока начальных классов — на 1 250 мест, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. — Пять школ откроется в «новой» Москве, еще 10 — в границах «старой» Москвы. За счет инвесторов введут четыре школы на 3 250 учеников.
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