Центр по реализации проектов в сфере «умных технологий» создали в опорном вузе в Тюмени

ТЮМЕНЬ , 18 июля. / ТАСС /. Центр для реализации инновационных проектов в сфере «интернета вещей» и «умных технологий» создали в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), который является опорным вузом в регионе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ТИУ.

"Мы набрали множество компетенций в сферах «Smart City» ("Умный город"), «Интернета вещей и „Big Data“ (»Большие данные"), запустили в регионе несколько крупных пилотных проектов и стали экспертами региональных инновационных проектов. В связи с этим было принято решение расширить сферы деятельности [существовавшего] Центра интеллектуальных систем и наделить его дополнительными полномочиями по экспертизе проектов и созданию инновационных решений, а также передаче компетенций предприятиям-партнерам и региональным заказчикам", — приводит пресс-служба слова руководителя центра Василия Смоленцева.

По его словам, одним из основных направлений работы центра является создание промышленных образцов и прототипов устройств производственного и общего назначения для масштабного проекта «Smart City», который уже реализуется в опорном вузе.

"Здесь предполагается разрабатывать собственные программные решения, технологии обработки данных в прикладных задачах проекта, а также проводить мероприятий в сфере этих компетенций, мастер-классов и хакатонов", — уточнили в пресс-службе.

Smart City — стратегический проект ТИУ, входит в программу развития опорного вуза. Он охватывает более 20 направлений: «Умная дорога», «Умное производство», «Умный дом», сферы ЖКХ, экологии, образования, медицины. Цель проекта формирование в регионе центра инициатив по разработке и реализации решений эффективного управления городскими ресурсами и средой. В числе его разработчиков — 15 кафедр и Многопрофильный колледж ТИУ.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года специалисты вуза представят концепцию «умного города» для Тюмени, которая объединит технологические решения для развития городской среды.