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Русский язык возвращается в школы Польши
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Русский язык возвращается в школы Польши 

Навигатор образования 2 часа назад
Фото: Навигатор образования
По популярности он, впрочем, значительно уступает английскому и немецкому языкам.
До 1990 года русский язык был обязательным предметом в государственных школах Польши. После демонтажа социалистической системы польское правительство отказалось от обязательного изучения в школе русского языка. Языком Достоевского владеют в наши дни около 49% граждан страны. Русский по-прежнему популярен в восточных воеводствах Польши, на границах с Россией, Белоруссией, Украиной. Русский язык для польских школьников — это предмет по выбору. Чаще всего он привлекает лицеистов, которые собираются продолжить образование в университетах. По статистике, в польских государственных лицеях русский изучают уже более 10% детей и подростков. Сегодня в университетах Польше осваивают программы бакалавра и магистра более 1000 студентов из России (для сравнения — в Чехии более 6 тыс., в Финляндии — более 3-х тыс.). /Как правило, все они получают образование на английском языке. Студентов из России привлекают в этой стране европейские программы, невысокие цены за учебу, дешевое проживание и возможность получить стипендию, покрывающую расходы.
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