Студенты Тимирязевской академии изучат полный цикл производства и переработки продукции

Учебная практика студентов технологического факультета Тимирязевской академии выстроена в этом году по уникальной программе. По словам представителя вуза Ирины Батуевой, студенты-практиканты знакомятся с полным циклом производства и переработки продукции.

— Преподаватели очень подробно и точно объясняют нам суть технологических процессов, но самим попробовать крайне важно, — отметила студентка Анна Панасуткина. — Такие практические занятия все больше располагают нас к выбранной профессии и буквально влюбляют в нее.

Добавим, что занятия проходят на территории единого кампуса академии. (мю)