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Студенты Тимирязевской академии изучат полный цикл производства и переработки продукции
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Студенты Тимирязевской академии изучат полный цикл производства и переработки продукции 

Управа района Тимирязевский города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Учебная практика студентов технологического факультета Тимирязевской академии выстроена в этом году по уникальной программе. По словам представителя вуза Ирины Батуевой, студенты-практиканты знакомятся с полным циклом производства и переработки продукции.
— Преподаватели очень подробно и точно объясняют нам суть технологических процессов, но самим попробовать крайне важно, — отметила студентка Анна Панасуткина. — Такие практические занятия все больше располагают нас к выбранной профессии и буквально влюбляют в нее.
Добавим, что занятия проходят на территории единого кампуса академии. (мю)
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