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В Волгограде школе «Долина знаний» выдали лицензию
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В Волгограде школе «Долина знаний» выдали лицензию 

АиФ Волгоград 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Школа №55 «Долина знаний» в Советском районе Волгограда получила лицензию на осуществление деятельности — документ директору вручила председатель облкомитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, школа откроется 1 сентября. Обучаться в ней сможет 1000 детей. Отметим, что для них помимо удобных классов уже оборудованы три спортзала, школьный деловой центр, актовый зал на 336 человек, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. Посещать учреждение смогут даже дети с ограниченными возможностями.
Благодаря благоустройству прилегающей к школе территории дети смогут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, а также проводить досуг в игровых зонах.
«Долина знаний» — первое сооружение подобного уровня, возведенное за последние четверть века», — подчеркивают в пресс-службе областной администрации.
Стоимость школы составляет 608 миллионов рублей. 448 рублей на ее создание выделило государство в виде субсидий.
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