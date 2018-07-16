Дмитрий Сватковский: «Мы ждем талантливую и амбициозную молодежь в „Команде правительства“

Дипломы получили будущие управленцы, экономисты, IT-специалисты, юристы, социологи, специалисты в областях экономической безопасности и правового обеспечения национальной безопасности. Всего в этом году Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС оканчивают 967 человек.

»Аббревиатура РАНХиГС для меня далеко не пустой звук — я сам являюсь выпускником этого вуза. Поэтому прекрасно понимаю, какие чувства испытывают сегодня ребята», — сказал и.о. заместителя губернатора.

Дмитрий Сватковский отметил, что по инициативе главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области реализуется программа «Команда правительства»: «У нас будут кадровые конкурсы, и мы ждем талантливую и амбициозную молодежь в команде правительства. Я уверен, что выпускники Академии народного хозяйства будут востребованы не только в команде губернатора Глеба Никитина, но и на многих позициях в крупных государственных компаниях, местных администрациях».

«Для нас крайне важно, чтобы молодые люди оставались работать в Нижегородской области. В проекте Стратегии развития региона, которая сейчас активно обсуждается с жителями, как раз много внимания уделено молодежной политике, подготовке кадров. Приглашаю всех выпускников принять участие и в программе «Команда правительства», и в обсуждении Стратегии», — заявил Дмитрий Сватковский.

«В процессе учебы мы уделяем большое внимание практике студентов, обучению тем компетенциям, которые позволят им чувствовать себя комфортно на будущем месте работы и сразу приступить к исполнению своих должностных обязанностей. Мы уверены, что диплом выпускника Президентской академии будет служить молодым людям пропуском в мир профессионального роста и успешной карьеры», — отметил заместитель директора НИУ — филиала РАНХиГС Владимир Аврамцев.