Более 6000 заявлений абитуриентов приняли в СГЮА

На сегодняшний день приемная комиссия СГЮА приняла уже более 6000 заявлений от абитуриентов, желающих поступить в академию на программы и направления подготовки среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, сообщает пресс-служба ВУЗа.

Отметим, что с 2017 года СГЮА первой в России получила право осуществлять набор абитуриентов на новую востребованную специальность «Судебная и прокурорская деятельность», выпускники которой смогут успешно трудоустроиться в районные, городские, региональные и федеральные правоохранительные органы.

Сегодня в СГЮА помимо сильнейшего профессорско-преподавательского состава и ведущих научных школ серьезно развита практическая составляющая обучения профессии «юриста»: для приобретения и оттачивания практических навыков работы студенты занимаются на криминалистическом полигоне, в стрелковом тире, зале судебных заседаний, работают с профессиональным криминалистическим оборудованием, перенимают опыт у практикующих сотрудников правоохранительных органов . С 2016 года в академии успешно реализуется программа военной подготовки, которая позволяет выпускникам получить военный билет без отрыва от учебного процесса.

Такое большое количество абитуриентских заявлений наглядно говорит о востребованности и престижности образования в Саратовской государственной юридической академии, которая на протяжении многих десятилетий готовит высокопрофессиональные кадры для правоохранительных ведомств и органов государственной власти по всей стране. В том числе, у выпускников СГЮА появится уникальная возможность пройти отбор и трудоустроиться в Первый кассационный суд, который при поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в ближайшем будущем будет размещен в Саратове

«В академию я влюбилась еще в 9 классе, когда впервые побывала на Дне открытых дверей. Именно тогда я поняла, что хочу учиться только здесь! В приемной комиссии СГЮА работают замечательные специалисты, готовые подробно проконсультировать по всем вопросам, связанным с поступлением. Они очень помогли мне с процессом подачи документов, сопровождая меня на всех этапах. С нетерпением жду осени, чтобы стать студенткой СГЮА!» — рассказала абитуриентка Елизавета Мельникова.

Поделились впечатлениями от знакомства с академией и родители абитуриентов. «Хотелось бы отметить очень удобный график работы приемной комиссии и возможность комфортабельного размещения в общежитии СГЮА на время подачи документов. Нас с сыном приятно удивила академия, душевная атмосфера, которая царит в ее стенах, обходительные и вежливые студенты и сотрудники приемной комиссии, которые провели нам экскурсию по вузу, подробно рассказали об инфраструктуре и процессе обучения, помогли определиться с конкретным институтом, куда мы хотим поступать в этом году. Уверена, что диплом СГЮА обязательно поможет моему сыну стать профессионалом и успешно трудоустроиться в будущем!» — отметила мама абитуриента Наталья Морозова

Центральная приемная комиссия СГЮА ждет абитуриентов ежедневно (без выходных): понедельник-пятница с 08:00 до 20:00, суббота-воскресенье — с 08:00 до 18:00. Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104, кабинеты № 102 и 104, телефон — 8 (8452) 299-105, e-mail — priem@ssla.ru.

Более подробную информацию о порядке поступления в Саратовскую государственную юридическую академию можно узнать на официальном сайте академии.