Юных жителей Отрадного познакомили с профессией фотографа

В дошкольном отделении школы № 962 на Каргопольской улице прошел тематический день, посвященный профессии фотографа. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Педагоги познакомили ребят с профессией фотографа, с фотоаппаратом, а также с историей развития фотоискусства. Дети с удовольствием рассматривали журналы с профессиональными фотографиями и самостоятельно изготовили рамки для фотографий, — рассказали в администрации школы.

Кроме того, дошкольникам представилась возможность попробовать себя в роли фотографов и героев фотосъемки. (ис)