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Юных жителей Отрадного познакомили с профессией фотографа
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Юных жителей Отрадного познакомили с профессией фотографа 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В дошкольном отделении школы № 962 на Каргопольской улице прошел тематический день, посвященный профессии фотографа. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Педагоги познакомили ребят с профессией фотографа, с фотоаппаратом, а также с историей развития фотоискусства. Дети с удовольствием рассматривали журналы с профессиональными фотографиями и самостоятельно изготовили рамки для фотографий, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, дошкольникам представилась возможность попробовать себя в роли фотографов и героев фотосъемки. (ис)
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