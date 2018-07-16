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Состоялся профильный летний выезд актива школы №654
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Состоялся профильный летний выезд актива школы №654 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
С 25 июня по 3 июля прошел профильный летний выезд актива школы №654 имени А. Д. Фридмана. Любители приключений по традиции обосновались в «Бригантинске» на краю Калужской области.
— Бригантинск — город-государство. Населяют его в основном школьники 8 — 11 классов. Обычно здесь находятся одновременно от 80 до 100 человек. Управляют городом мэр и министры: культуры, юстиции, спорта, эрудиции, печати, здравоохранения, — рассказали в администрации учебного заведения.
Мысль о том, что три месяца летних каникул — слишком долгая разлука с любимыми учениками, впервые пришла в голову человеку, чье имя сегодня носит школа, — Анатолию Давыдовичу Фридману, бывшему на протяжении 40 лет не только руководителем, но и идейным вдохновителем, основателем многих школьных традиций.
Увлеченный романтикой произведений Александра Грина, Анатолий Давыдович создал город Грина сначала в своем воображении, а затем, очень скоро, и в реальности. Летом 1966 года учителя и ученики впервые разбили палаточный лагерь и стали учиться жить вместе, жить не по школьным правилам, а по законам дружбы, чести, мечты. (ск)
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