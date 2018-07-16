Состоялся профильный летний выезд актива школы №654

С 25 июня по 3 июля прошел профильный летний выезд актива школы №654 имени А. Д. Фридмана. Любители приключений по традиции обосновались в «Бригантинске» на краю Калужской области

— Бригантинск — город-государство. Населяют его в основном школьники 8 — 11 классов. Обычно здесь находятся одновременно от 80 до 100 человек. Управляют городом мэр и министры: культуры, юстиции, спорта, эрудиции, печати, здравоохранения, — рассказали в администрации учебного заведения.

Мысль о том, что три месяца летних каникул — слишком долгая разлука с любимыми учениками, впервые пришла в голову человеку, чье имя сегодня носит школа, — Анатолию Давыдовичу Фридману, бывшему на протяжении 40 лет не только руководителем, но и идейным вдохновителем, основателем многих школьных традиций.