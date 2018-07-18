Эксперты считают, что система распознавания лиц в школе повысит безопасность детей

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Современные технологии позволяют внедрять системы безопасности повсеместно, и вслед за аэропортами, вокзалами и метро они приходят в школы. Министр просвещения Ольга Васильева предложила внедрить в учебных заведениях систему распознавания лиц, которая поможет предотвратить проникновение посторонних людей. В Москве пилотный проект могут запустить уже со следующего учебного года.

ТАСС собрал мнения экспертов по вопросу эффективности планируемых новаций.

Перспективное решение проблемы безопасности

По мнению «Учителя года России — 2015», преподавателя истории и обществознания Сергея Кочережко , обеспечение безопасности школ должно быть приоритетной задачей. «Сегодня проблема контроля входящих и выходящих из школы людей решается в каждой образовательной организации по мере возможности», — сказал Кочережко. Он пояснил, что далеко не во всех 40 тыс. школ используются автоматизированные системы. Однако в части учебных заведений дети используют специальные электронные карточки, и родители получают оповещения о том, когда их ребенок пришел в школу или ее покинул.

"Решение проблемы безопасности с помощью системы идентификации по лицам представляется достаточно перспективным и современным. Использование такой системы в московском метрополитене принесло положительные результаты", — отметил учитель.

Другой вопрос, на его взгляд, как именно это будет сделано в школах. «Конечно, хочется увидеть дорожную карту реализации предлагаемого проекта, в которой были бы уточнены сроки, объемы и источники финансирования, методы обучения персонала школ использованию новой системы и так далее», — сказал Кочережко.

В том, что предложенная министром мера будет эффективна, уверен и заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург. «Я поддерживаю предложение министра. Думаю, дело в финансировании — сколько мы готовы потратить на проект. Его можно быстро внедрить, если мы готовы выделить большой объем средств», — считает Ямбург.

По словам Ямбурга, он знает удачный опыт применения системы распознавания лиц в одной из гимназий Санкт-Петербурга . «Однако, скажу, что это не комплексное решение, это только один из способов решения проблемы безопасности. Сейчас родители прежде всего обеспокоены проблемой безопасности», — подчеркнул эксперт.

Дело техники

Руководитель проекта видеонаблюдения за ЕГЭ «Ростелеком» Анна Тесевич отметила, что стоимость оснащения всех российских школ системой идентификации оценить сложно, для начала необходимо получить требования из Министерства просвещения. «Если мы говорим о камерах на входе, это возможно реализовать достаточно быстро, с учетом положительного опыта по оснащению камерами на ЕГЭ более 5 тыс. школ», — сообщила эксперт.

С другой стороны, по ее словам, если речь идет о коридорах и камерах в каждый класс, то потребуются серьезные вложения, однако они позволят использовать систему как для обеспечения безопасности, так и для открытых уроков, экзаменов в девятых классах, ЕГЭ и так далее.

В свою очередь, в компании NtechLab, эксперте в области видеоидентификации, пояснили, что если говорить о московских школах, то запустить систему распознавания лиц можно очень быстро, поскольку все установленные камеры в школах уже занесены в единый центр хранения и обработки данных. С дозакупкой оборудования на это потребуется менее месяца, заверили в компании. Ключевой трудоемкой задачей в компании назвали не подключение ПО, а создание необходимой IT-инфраструктуры: установка камер, проведение каналов связи, обеспечение дата-центров необходимыми мощностями и др.

Безопасность детей превыше всего

В системе распознавания лиц в школах не будет ничего принципиально нового, считает директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, психолог Марьяна Безруких. Она провела аналогию с системами защиты в других общественных местах. «Никого ведь не удивляет, что мы проходим через рамки в метро или аэропорту. Почему это должно удивлять в школе, если это зона риска?», — задалась вопросом Безруких.

По ее словам, главное сегодня — это обеспечение безопасности детей. «Если бы у нас не было никаких прецедентов в школах, если бы никто не проносил оружие, если бы мы ничего не знали о терроризме, тогда другая ситуация. Но, к сожалению, мы живем в тревожном мире», — сказала психолог.

Отвечая на вопрос, не подвергнет ли детей стрессу дополнительная мера контроля, Безруких отметила, что современные дети привыкли к подобным мерам безопасности. «Хорошо бы детям нашим не создавать стресс в другой ситуации. На психику ребенка гораздо сильнее влияет, когда на него кричат учитель или родители, когда его ругают за оценки. А каким образом будет соблюдена безопасность… Главное, лишь бы она была соблюдена», — высказала свою точку зрения эксперт.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко также считает, что введение видеоидентификации не должно настораживать. «Эта мера, в отличии от других довольно спорных мер, таких, как личный досмотр, не может и не должна вызывать никаких опасений, поскольку здесь никакого личного досмотра или нарушения прав ребенка или родителя не предполагается», — пояснила она. Эксперт предложила заранее определить круг лиц, допущенных в школу, среди которых обязательно должны быть родственники, чтобы не возникло никаких конфликтов по принципу «вас в этой системе не зафиксировали, поэтому не хотим с вами разговаривать».

Она указала на важность того, чтобы каждая школа на уровне управляющего совета взяла это на контроль. Шевченко также отметила, что безопасность в школах нужно усилить. «Даже при существующей системе охраны те события, которые происходили в школах, говорят о том, что меры надо усилить», — посетовала она.

По словам эксперта, система распознавания лиц будет только одним из элементов обеспечения безопасности в школе. «Ни в коем случае не панацея. Практика показывает, что ученики тоже становятся организаторами тех бед и трагедий, которые у нас случились», — отметила Шевченко. Эксперт указала, что в таких случаях нужен комплекс мер, таких как психологическая поддержка, сопровождение, профилактика правонарушений среди подростков.