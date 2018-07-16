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МАИ подписал соглашение с Пекинским университетом авиации и космонавтики
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МАИ подписал соглашение с Пекинским университетом авиации и космонавтики 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) провел встречи со своими китайскими партнёрами.
МАИ посетили представители Южно-Центрального Университета (провинция Хунань) и Пекинского университета BEIHANG.
Делегацию Университета Бэйхан возглавлял лично ректор— господин Хуибинь Сюй, который посещает МАИ в новом качестве впервые. Встречал почётного гостя ректор МАИ Михаил Погосян.
Как отметили представители вуза, в 2018 году из Пекинского университета авиации и космонавтики в МАИ поступят не менее 30 китайских студентов, которые приедут в 2019 году. Также было подписано соглашение об академическом обмене, китайские коллеги предложили новый вид кооперации университетов.
На переговорах речь зашла о перспективах налаживания взаимодействия МАИ, Университета Бейхан, компании ОДК и AECC, которое может вылиться в полноценный совместный проект.
После завершения переговоров и подписания всех необходимых протоколов и соглашений ректор МАИ лично провёл экскурсию по факультету «Авиационная техника» и Институту «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» МАИ. Китайским коллегам показали лаборатории, стенды, авиационные и космические симуляторы кафедры «Динамика управления полётом пилотируемых ЛА», а также провели обзорную экскурсию по всему институту.
Ещё одна встреча намечена на конец сентября. Стороны обсудят конкретные планы взаимодействия, имея на руках дорожные карты.
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