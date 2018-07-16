МАИ подписал соглашение с Пекинским университетом авиации и космонавтики

МАИ посетили представители Южно-Центрального Университета (провинция Хунань) и Пекинского университета BEIHANG.

Делегацию Университета Бэйхан возглавлял лично ректор— господин Хуибинь Сюй, который посещает МАИ в новом качестве впервые. Встречал почётного гостя ректор МАИ Михаил Погосян

Как отметили представители вуза, в 2018 году из Пекинского университета авиации и космонавтики в МАИ поступят не менее 30 китайских студентов, которые приедут в 2019 году. Также было подписано соглашение об академическом обмене, китайские коллеги предложили новый вид кооперации университетов.

На переговорах речь зашла о перспективах налаживания взаимодействия МАИ, Университета Бейхан, компании ОДК и AECC, которое может вылиться в полноценный совместный проект.

После завершения переговоров и подписания всех необходимых протоколов и соглашений ректор МАИ лично провёл экскурсию по факультету «Авиационная техника» и Институту «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» МАИ. Китайским коллегам показали лаборатории, стенды, авиационные и космические симуляторы кафедры «Динамика управления полётом пилотируемых ЛА», а также провели обзорную экскурсию по всему институту.

Ещё одна встреча намечена на конец сентября. Стороны обсудят конкретные планы взаимодействия, имея на руках дорожные карты.