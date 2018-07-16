Татарстан, Газпромбанк и РАНХиГС будут совместно готовить специалистов

В рамках соглашения Газпромбанк, университет Иннополис и РАНХиГС планируют совместно реализовывать образовательные проекты в области цифровых технологий и цифровой экономики, стажировки и программы повышения квалификации для студентов двух вузов и сотрудников Газпромбанка.

"Программа технологических преобразований, которую мы начали реализовывать в Газпромбанке, требует от нас редких, зачастую уникальных компетенций в области высоких технологий, мобильной разработки, анализа данных и цифровизации. Сотрудничество с Иннополисом и РАНХиГС, которое предусматривает реализацию совместных образовательных программ, стажировок и практик, даст нам возможность готовить специалистов, обладающих необходимыми технологическими компетенциями", — подчеркнул Кулик.

По словам Мау, подписание соглашения — важный шаг по углублению взаимодействия академии с Газпромбанком и Татарстаном в условиях цифровой экономики. Он отметил, что РАНХиГС готова принять на повышение квалификации работников Газпромбанка как в Москве , так и в филиальной сети по всей России . Также студенты президентской академии смогут проходить стажировки в банке.

"Наше сотрудничество началось еще в прошлом году в рамках разработки курса «Цифровое общество и цифровое государство», который был прочитан профессорами университета Иннополис для студентов РАНХиГС и получил высокую оценку. Настоящее соглашение позволит нам расширить и активизировать совместные проекты. В ближайшее время мы планируем запустить создание онлайн-курсов, образовательных и стажерских программ для подготовки разработчиков. Соглашение в очередной раз показывает востребованность, высокий уровень компетенций и возможностей университета Иннополис", — сказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов

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