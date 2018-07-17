В Перми начали приёмку образовательных учреждений к новому учебному году

Всего межведомственные комиссии проверят 277 учреждений. Это 129 школ, 131 детский сад и 17 учреждений дополнительного образования.

Здания осмотрят представители городского департамента образования, МЧС МВД России , представители Росгвардии и федеральной службы безопасности.

«Межведомственная комиссия проверит состояние пожарной и антитерростической безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления, оборудование путей эвакуации», — пояснили в Департаменте образования города Перми

Также эксперты оценят уровень оснащенности технологическим оборудованием пищеблоков, изучат состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения. Проверят, есть ли в учреждениях необходимая мебель и соответствует ли она возрастным особенностям воспитанников. Также выяснят, доступны ли здания маломобильным группам граждан.

Приёмку образовательных учреждений завершат 10 августа.