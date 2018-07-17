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В Перми начали приёмку образовательных учреждений к новому учебному году
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В Перми начали приёмку образовательных учреждений к новому учебному году 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Всего межведомственные комиссии проверят 277 учреждений. Это 129 школ, 131 детский сад и 17 учреждений дополнительного образования.
Здания осмотрят представители городского департамента образования, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и федеральной службы безопасности.
«Межведомственная комиссия проверит состояние пожарной и антитерростической безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления, оборудование путей эвакуации», — пояснили в Департаменте образования города Перми.
Также эксперты оценят уровень оснащенности технологическим оборудованием пищеблоков, изучат состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения. Проверят, есть ли в учреждениях необходимая мебель и соответствует ли она возрастным особенностям воспитанников. Также выяснят, доступны ли здания маломобильным группам граждан.
Приёмку образовательных учреждений завершат 10 августа.
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