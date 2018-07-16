В Петрозаводске планируют построить новую школу

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Трагедия на карьере в Петрозаводске, новая школа и питомцы в поездах.

Молодой человек утонул в Ключевском карьере. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 15 июля, в Петрозаводске. По данным республиканской поисково-спасательной службы, трое молодых людей купались в карьере на Ключевой. 22-летний мужчина не смог выплыть. Его друзья обратились за помощью к спасателям. Поиски тела продолжаются до сих пор. Отмечается, что компания молодых людей не из Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска планирует в 2018 году получить проектно-сметную документацию на строительство новой школы. Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в бюджет города. Согласно документу, в 2018 году из городской казны на разработку документации будет выделено 1,5 млн рублей. Еще 3 млн рублей добавят в 2019 году. Школу на 1,3 мест планируется строить в микрорайоне «Древлянка-6».

С сегодняшнего дня, 16 июля, россияне могут перевозить домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев. Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо заполнить заявление. Стоимость услуги будет зависеть от дальности поездки, минимальная цена составит 730 рублей. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.