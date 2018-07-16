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Для школьников из рабочих поселков Нижегородской области введут бесплатный проезд
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Для школьников из рабочих поселков Нижегородской области введут бесплатный проезд 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Бесплатный проезд на общественном транспорте предлагается ввести для школьников, проживающих в рабочих поселках Нижегородской области. Данный проект был рассмотрен на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству регионального Законодательного собрания 16 июля.
Как сообщил заместитель министра образования Нижегородской области Владимир Шахназаров, в настоящее время правом на бесплатный проезд до школы и обратно пользуются только дети из сельской местности. Теперь его предлагается предоставить и юным жителям рабочих поселков.
«Ранее было проведено совещание у губернатора Нижегородской области, по итогам которого было принято решение разработать соответствующий проект закона, чтобы распространить меры социальной поддержки и на детей из рабочих поселков», — сказал Шахназаров.
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков также обратил внимание на то, что детям необходимо обеспечить бесплатный проезд не только до школ, но и до ФОКов и домов культуры.
«У нас в регионе есть учреждения дополнительного образования, где школьники занимаются спортом и культурно развиваются. Очень важно, чтобы дети из сельской местности и рабочих поселков могли бесплатно до них добираться. Я дал поручение проработать данную законодательную инициативу», — отметил Солдатенков.
Напомним, нижегородские такси станут более доступными для маломобильных граждан.
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