Храм Бориса и Глеба в Зюзине открыл набор в воскресную школу

Воскресная школа при храме священномучеников Бориса и Глеба в Зюзине объявила о приеме детей возрастом от 7 лет в первый класс. Запись будет производиться 2, 9, 16 и 23 сентября с 11.00. до 14.00. Зачисление в воскресную школу будет осуществляться на основе прошения на имя настоятеля храма и по результатам собеседования со священником.

В новом учебном году для детей также будут действовать кружки иконописи, рисования, керамики и обучения игре на фортепиано. Запись на эти занятия будет проводиться параллельно с записью в воскресную школу. Для взрослых, желающих посещать занятия в группе, собеседование со священником будет проходить в тех же числах сентября в 12.00.