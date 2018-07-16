В администрации Кирова объяснили, зачем покрасили фундамент школы в ярко-розовый цвет

Фундамент школы № 18 в Кирове намеренно покрасили в ярко-розовый цвет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, на днях пользователи интернета возмутились выбором цвета для ремонта школы и выложили в соцсети фото, на котором фундамент здания по периметру выкрашен в яркий цвет.

Через некоторое время, когда фундамент начали снова перекрашивать в уже менее кричащий цвет, посчитали, что администрация школы передумала.

«В розовый цвет закрашивали надписи, которые были на здании. По сути, краску использовали как грунтовку, а уже финишный вариант — это краска песочного цвета, которая сейчас и наносится. Покраска проводится за счет резервных средств школы и по инициативе руководства образовательного учреждения. Деньги из городского бюджета на эти работы не потрачены», — пояснили в пресс-службе администрации города.

Фото — progorod43.ru