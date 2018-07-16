Ещё
В администрации Кирова объяснили, зачем покрасили фундамент школы в ярко-розовый цвет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В администрации Кирова объяснили, зачем покрасили фундамент школы в ярко-розовый цвет 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Фундамент школы № 18 в Кирове намеренно покрасили в ярко-розовый цвет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, на днях пользователи интернета возмутились выбором цвета для ремонта школы и выложили в соцсети фото, на котором фундамент здания по периметру выкрашен в яркий цвет.
Через некоторое время, когда фундамент начали снова перекрашивать в уже менее кричащий цвет, посчитали, что администрация школы передумала.
«В розовый цвет закрашивали надписи, которые были на здании. По сути, краску использовали как грунтовку, а уже финишный вариант — это краска песочного цвета, которая сейчас и наносится. Покраска проводится за счет резервных средств школы и по инициативе руководства образовательного учреждения. Деньги из городского бюджета на эти работы не потрачены», — пояснили в пресс-службе администрации города.
Фото — progorod43.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Ремонт крыши художественной школы в Вятских Полянах привел к затоплению помещений Санчурский суд заставил руководство школы из Кикнурского района возместить средства за медосмотр работникам Депутаты Госдумы обнародовали размер своих пенсий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом149
В России оценили неожиданное решение Франции64
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым345
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина235
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»12
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение